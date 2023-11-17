В Венгрии объяснили, почему Украине не стать членом Евросоюза Magyar Hírlap: Украина не вступит в ЕС из-за антивенгерской политики Зеленского

Фото: Hermann Wöstmann/dpa/Global Look Press

Политика Владимира Зеленского в отношении венгерского меньшинства на Украине может помешать стране вступить в Евросоюз, написала газета Magyar Hírlap. По мнению издания, украинский лидер принимает законы, которые говорят о его ненависти к венграм.

Украина, желающая стать членом Европейского Союза, готовится к еще одному удивительно антивенгерскому шагу. По планам украинского правительства, в венгерских школах Закарпатья будут разрешены разговоры на венгерском языке только с пяти вечера, — говорится в материале.

Также отмечается, что венгерские врачи в Закарпатье будут ограничены в общении с пациентами на родном языке. По мнению автора статьи, эти действия Зеленского выражают его «необузданную неприязнь» к Венгрии и ее народу. Подобные решения помешают Украине вступить в Евросоюз, уверен он, ведь среди условий для потенциальных членов ЕС фигурирует необходимость регулирования правового положения национальных меньшинств. Издание отмечает, что принятые на Киевом законы прямо нарушают этот пункт.

10 ноября премьер-министр Венгрии Виктор Орбан также заявил, что Украина не готова к началу переговоров о членстве в Евросоюзе. Также он подчеркнул, что Венгрия никогда не согласится увязать вопрос выплаты Украине из бюджета ЕС и ее членство с возвращением Будапешту замороженных денег из европейских фондов.