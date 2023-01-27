В Венгрии не исключили, что мирные переговоры по Украине займут годы Орбан: мирные переговоры по Украине могут занять годы

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Виктор Орбан

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что украинский конфликт можно урегулировать только путем мирных переговоров. При этом на переговоры могут уйти месяцы и даже годы, привел слова премьера его пресс-секретарь Берталан Хаваши, сообщает ТАСС.

Необходимо немедленное прекращение огня, после чего следует сразу же начать мирные переговоры, хотя они могут занять месяцы или даже годы, — процитировал Орбана Хаваши.

Он добавил, что глава венгерского правительства «также говорил об опасности эскалации военных действий».

Виктор Орбан ранее говорил, что от конфликта на Украине выигрывают только Соединенные Штаты, а европейцы становятся главными потерпевшими в экономическом смысле.

Ранее министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто заявил, что Евросоюз допустит огромную ошибку в случае введения десятого пакета антироссийских санкций, поскольку такие меры ведут Европу в тупик. Он указал, что рестрикции против Москвы могут нанести Европе ущерб в сфере экономики, политики и безопасности.