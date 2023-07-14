В Венгрии назвали условие завершение конфликта на Украине Орбан: конфликт на Украине закончится, когда этого захотят США

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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан

Конфликт на Украине завершится, как только этого захотят США, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радиостанции Kossuth. По его словам, весь мир не понимает, почему Вашингтон не желает прекращения противостояния Киева и Москвы, если бы США предложили остановить боевые действия на Украине и начать мирные переговоры, «это последовало бы на следующее утро».

Если американцы захотят, мир наступит завтра утром. А почему американцы не хотят — это вопрос, над которым думает весь мир, — сказал Орбан.

Премьер Венгрии также назвал правильным то, что лидеры стран НАТО пока отказывают Украине в членстве. По его мнению, присоединение Украины к Альянсу приведет к началу новой мировой войны.

Ранее Орбан заявил, что Венгрия возражает против плана Еврокомиссии и отказывается выделять Украине больше денег. Он подчеркнул, что Будапешт не даст Киеву денег, пока не станет понятно, на что были потрачены перечисленные ранее €70 млрд от ЕС.

По итогам первого дня саммита в Брюсселе лидеры Евросоюза выступили за продолжение поддержки Украины, но при условии, что это не будет наносить ущерб сфере безопасности и обороны самих стран ЕС. Они подчеркнули, что необходимо учитывать интересы всех государств — членов ЕС.