Президент Венгрии напомнили Киеву о соблюдении прав закарпатских венгров Президент Венгрии Новак: Киев должен гарантировать права нацменьшинств для вступления в ЕС

Фото: Ukraine Presidency/Ukrainian Pre/Global Look Press

Каталин Новак

Президент Венгрии Каталин Новак на встрече с болгарским коллегой Руменом Радевым заявила, что Украина должна гарантировать соблюдение прав национальных меньшинств, передает агентство MTI. В том числе она акцентировала внимание на закарпатском венгерском меньшинстве.

Если целью Украины является членство в ЕС, необходимо гарантировать права меньшинств. В этом деле есть общая позиция, поскольку те, кто имеет понятие о проблеме, в том числе президенты Австрии и Италии, поддерживают дело закарпатского венгерского меньшинства, — заявила Каталин Новак.

МИД Венгрии критиковал руководство Украины за что в октябре в закарпатском Мукачево сняли венгерские флаги, демонтировали таблички на венгерском языке и национальные символы. Местные власти заменили в историческом венгерском замке «Паланок» скульптуру турала — мифологической птицы, считающейся одним из символов Венгрии, — на трезубец. Скульптуру турала установили ещё в советские годы в честь тысячелетия прихода венгерских племен на эти земли.

Численность венгерского меньшинства в Закарпатье составляет примерно 100 тысяч человек. Новак и ранее выражала озабоченность по закону о нацменьшинств на Украине, с чем обращалась к президенту страны Владимиру Зеленскому. По ее словам, ответа на свои вопросы от Киева она так и не получила.