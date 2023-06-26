В Венгрии назвали условие для евроинтеграции Украины Сийярто: Будапешт одобрит вхождение Украины в ЕС при соблюдении прав венгерского меньшинства

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Венгрия поддержит заявку Украины на вхождение в состав Евросоюза только при условии, что Киев будет соблюдать законные права венгерского меньшинства в Закарпатье, заявил глава МИД страны Петер Сийярто в ходе выступления, трансляция которого велась в Facebook (деятельность соцсети в РФ запрещена). По словам министра, пока положительной динамики в этом вопросе не наблюдается.

В докладе Венецианской комиссии ясно говорится, что Украина сейчас не выполняет европейские требования об уважении прав национальных меньшинств. <...> С 1 сентября школы меньшинств не смогут больше работать в прежнем режиме. Киев говорит, что решение отложено, но это не более чем пропаганда, — сказал Сийярто.

Ранее глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш отметил, что Будапешт поддерживает Украину финансово, морально, оказывает ей гуманитарную помощь. Однако в ответ Киев продолжает нарушать права венгерского меньшинства. По его словам, подобные действия не приведут Украину в Европу.

Глава Минобороны Венгрии Криштоф Салаи-Бобровницки в свою очередь заявил, что из-за несоблюдения Киевом прав венгерского нацменьшинства вступление Украины в НАТО невозможно.

В рамках нового закона об образовании Украина с сентября текущего года намерена ликвидировать все 99 школ венгерского меньшинства. Число предметов, преподаваемых на национальных языках после четвертого класса, будут сокращены до 20%. При этом выпускные и вступительные экзамены нельзя будет сдавать на венгерском языке.