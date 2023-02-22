В Венгрии назвали провокатором оскорбившего Орбана министра Словакии Госсекретарь МИД Венгрии Менцер счел провокатором оскорбившего Орбана министра Словакии

Фото: Attila Volgyi/XinHua/Global Look Press

Будапешт, Венгрия

Госсекретарь МИД Венгрии по двусторонним отношениям Тамаш Менцер заявил, что глава внешнеполитического ведомства Словакии Растислав Качер, который нецензурно оскорбил венгерского премьера Виктора Орбана, является провокатором. По его словам, которые приводит издание PestiSracok, Будапешт не подастся на того рода провокации.

Качер ранее, используя нецензурные выражения, раскритиковал Орбана за отказ Венгрии поставлять оружие Киеву, и назвал его «карпатским коллаборантом» Москвы. Председатель комитета по иностранным делам венгерского парламента Жолт Немет в ответ посоветовал словацкому министру «обратиться к психиатру».

Растислав Качер — провокатор, и к нему следует относиться соответственно. <...> Жолт Немет на днях сделал заявление относительно Растислава Качера, и мы полностью согласны с его мнением. Мы не поддадимся на провокацию, — подчеркнул Менцер.

Виктор Орбан при подведении итогов 2022 года для Венгрии назвал единственно правильным решением для страны — остаться в стороне от украинского конфликта.

Ранее Национальный совет Словакии признал Россию государством, поддерживающим терроризм. Депутаты также осудили «прямые и косвенные угрозы» Москвы применить ядерное оружие. Также Нацсовет призвал создать специальный трибунал для судебного преследования за преступления против человечности и военные преступления.