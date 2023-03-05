В Венгрии назвали ЕС и НАТО участниками конфликта на Украине Спикер парламента Венгрии Кевер: страны ЕС и НАТО являются участниками украинского конфликта

Фото: Attila Volgyi/XinHua/Global Look Press

Парламент Венгрии

Ряд стран ЕС и НАТО являются участниками конфликта на Украине, поскольку снабжают одну из его сторон оружием, заявил спикер венгерского парламента Ласло Кевер в эфире телеканала HirTV. При этом он уточнил, что непосредственно в боевых действиях эти страны пока не участвуют.

Члены НАТО и Евросоюза отправили Украине, одной из воюющих сторон, смертоносные военные средства уже практически на $60 млрд. Это означает, что отдельные страны — члены Евросоюза и НАТО являются участниками этой войны, хоть пока и не сражающимися, — сказал парламентарий.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Будапешт тревожат постоянные поставки оружия Киеву европейскими странами. По его мнению, ЕС скатится к войне, если кто-то из его членов решится направить на Украину свои войска. Глава венгерского правительства призвал парламент не поддаваться на провокации, чтобы не допустить втягивания страны в военные действия.

Глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш, в свою очередь, заявил, Альянс мог бы предотвратить конфликт на Украине, если бы дал России гарантии, что не примет в свои ряды Украину. Он также подчеркнул, что Будапешт не станет поставлять оружие Киеву, призывает к прекращению огня и урегулированию ситуации с помощью переговоров.