В Венгрии началась вакцинация российским препаратом «Спутник V»

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В Венгрии стартовала вакцинация российским препаратом от коронавирусной инфекции «Спутник V». Об этом сообщает Daily News Hungary.

По информации издания, первые прививки были сделаны ещё в четверг. 2800 доз препарата получили в четырёх больницах Будапешта пожилые люди, заранее записавшиеся на вакцинацию и соответствующие установленным национальным Минздравом критериям.

Отмечается, что ещё 40 тысяч доз, которые были получены 2 февраля, пока проходят тестирование. Национальный регулятор лекарственных средств постановил, что вакцину не могут получить граждане с определёнными хроническими заболеваниями.

21 января Национальный институт фармакологии и питания Венгрии зарегистрировал российский препарат от коронавируса. Венгрия стала первым государством в ЕС, которое разрешило применить вакцину «Спутник V» на своей территории.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто объявлял о планах Будапешта закупить 2 млн доз препарата. Он рассказал, что российская и венгерская стороны договорились о трёхфазной поставке вакцины. В феврале в Венгрию поступит 300 тысяч доз, в марте — 500 тысяч, а в апреле — ещё 200 тысяч.

Как ранее писал NEWS.ru, власти испанского автономного сообщества Каталония выступили за необходимость за счёт российского «Спутника V» расширить список вакцин, применяемых в ЕС. В Барселоне считают, что данный шаг позволит ускорить темпы вакцинации.