В Венгрии контрнаступление ВСУ назвали самоубийством Венгерский эксперт Фельди назвал контрнаступление ВСУ самоубийственным

Фото: МО Украины

Начало контрнаступления Украины — глупое и самоубийственное решение, заявил РИА Новости венгерский военно-политический эксперт, глава попечительского совета фонда «Защищенное общество» Ласло Фельди. По его мнению, за год Россия создала систему обороны, которую невозможно преодолеть традиционным вооружением.

Его начало (контрнаступления. — NEWS.ru) было не военно-политическим решением, политическим, глупым, самоубийственным и означающим уничтожение тысяч людей, с профессиональной точки зрения, совершенно напрасно. За год Россия выстроила системную оборону, которую не превзойти традиционным оружием, — сказал Фельди.

По мнению эксперта, контрнаступление начали не только из-за безрассудного поведения, но и в интересах криминальных кругов, которые торгуют органами, в частности, погибших украинских военнослужащих.

Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что Украина сейчас не способна вести успешное контрнаступление и добиться преимущества на поле боя. Он считает, что у Киева недостаточно оружия.

До этого координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби уже оценивал темпы украинского контрнаступления как слишком медленные. По его словам, ВСУ сталкиваются с усиленными оборонительными линиями и минными полями, поэтому задачи усложняются в разы.