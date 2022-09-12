В Венгрии Евросоюз назвали проигравшим в украинском конфликте Спикер парламента Венгрии Кевер: в украинском конфликте Евросоюз уже проигравший

Спикер парламента Венгрии Ласло Кевер заявил, что Евросоюз уже сейчас можно назвать проигравшим в украинском конфликте. По его словам, неважно, какая из сторон конфликта объявит себя победителем, Брюссель уже в проигрыше, сообщает агентство MTI.

Сегодня Евросоюз, неспособный политически предотвратить начало войны на Украине, неспособный восстановить мир дипломатическим путем и — под внешним давлением — действующий вопреки своим самым основным экономическим интересам, уже сейчас считается проигравшим, независимо от того, какая непосредственно ведущая боевые действия на фронтах сторона объявит себя победителем, — подчеркнул Кевер.

Он считает, что ЕС уже приготовлена судьба со стороны «группы интересов и частного капитала вне Европы». И сам ЕС, и каждую входящую в него страну ожидает военная зависимость и политическое подчинение, экономическая и энергетическая нежизнеспособность, финансовая задолженность и общественная разобщенность.