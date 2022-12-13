В Венгрии допустили изменение газовых контрактов с Москвой Глава МИД Венгрии: Новак допустил изменение газовых контрактов с РФ из-за потолка цен

Фото: Danil Shamkin/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сообщил, что в разговоре с вице-премьером РФ Александром Новаком последний рассказал ему о готовности пересмотра венгерско-российских газовых договоренностей. В ходе выступления, трансляция которого велась в Facebook (деятельность соцсети в РФ запрещена), политик отметил, что такая необходимость может возникнуть из-за потолка цен на российский газ, введенный со стороны ЕС.

Вчера я консультировался по телефону с российским вице-премьером, отвечающим за вопросы энергетики, Александром Новаком. Он выразил открытость к тому, что если будет необходимость из-за ценового потолка на газ изменить долгосрочные венгерско-российские контракты на покупку газа, то это будет возможно, — отметил дипломат.

Сийярто подчеркнул, что министры энергетики стран ЕС решили не ограничивать внебиржевые закупки газа, при этом изначальный план ценового лимита включал данное ограничение. В случае регулирования сделок вне энергетического рынка, заказчики и продавцы не смогли бы заключать договоры без учета потолка цен на газ, что значительно уменьшило бы возможности закупки газа для стран.

Сейчас эта мера уже не фигурирует в плане, для нас это важная и хорошая новость, что свободу заключения договоров внебиржевой покупки газа не ограничивают, — добавил Сийярто.

Ранее глава венгерского внешнеполитического ведомства сообщил, что министры энергетики стран Евросоюза на встрече в Брюсселе не смогли достичь договоренности о предельной цене на газ. По словам Сийярто, дискуссии продолжатся на двустороннем уровне.