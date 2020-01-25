https://static.news.ru/photo/75986404-3f59-11ea-91c0-fa163e074e61_660.jpg Собор Сан-Марко Фото: Guenter Fischer/imageBROKER.com/Global Look Press

Чтобы избежать очередей в собор Сан-Марко, венецианские власти решили заранее программировать допустимое количество посетителей и организовать доступ в одну из самых популярных достопримечательностей Италии посредством билетной системы. Входной документ можно будет купить на определённое время онлайн или попробовать попасть в собор в тот же день, взяв бесплатный билет в терминале.

По платному билету посетителям обещают предоставить больше возможностей для знакомства с произведениями искусства, — сообщается на сайте Ассоциации туроператоров.

Стоимость билетов пока не раскрывается, но оговаривается, что в случае наплыва посетителей число бесплатных билетов будет ограничено. Власти планируют запустить эту систему не раньше апреля.

Ежедневно собор посещают около 15 тыс. туристов. Недавнее наводнение причинило ему немалый ущерб, на реставрацию может потребоваться несколько миллионов евро. Во многом по этой причине собор Сан-Марко и делает вход платным.

Как писал NEWS.ru, в Венеции спустя несколько недель после сильного наводнения практически пересохли каналы. Из-за отлива вода опустилась до минус 50 см от уровня моря. На основных каналах судоходство ещё сохраняется, однако на многих небольших каналах гондолы оказались на мели.

Наводнение в Венеции стало рекордным за последние полвека и самым продолжительным за почти 150 лет: 12 ноября 2019 года уровень воды поднялся на 187 см выше нормы. Под водой оказалась главная достопримечательность города — площадь Сан-Марко.