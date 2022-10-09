Читатели The Telegraph раскритиковали премьера Эстонии после слов о России

Фото: IMAGO/Paulius Peleckis/Global Look Press

Каи Каллас

Читатели британского издания The Telegraph раскритиковали призыв эстонского премьер-министра Каи Каллас отказаться от переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Аудитория газеты скептически отнеслась к заявлениям политика, который «приказывал снести памятники красноармейцам», воевавшим с нацистами. Один из читателей назвал подобные заявления «преступлением» ввиду того, что четверть населения Эстонии — этнические русские, которым местное правительство отказало в гражданстве.

Ужасно смешно слышать подобные заявления от человека, который приказал снести памятники красноармейцам, погибшим в борьбе с нацизмом. Это преступление. Почти четверть жителей Эстонии — этнические русские, которым правительство отказывает в гражданстве. Так как Эстонией в основном правили правые националистические партии, в стране преобладают этническая ненависть и нетерпимость, — высказался один из читателей газеты.

Другой посчитал, что Запад нуждается в переговорах с Путиным, однако президент США Джо Байден «думает, что бряцанье ядерным оружием» поможет ему вернуть утраченные позиции.

Он (Байден. — NEWS.ru) должен уйти, — написал другой читатель.

Еще один читатель заявил о том, что Западом руководят восточноевропейские страны, «фанатичные и коррумпированные».

Западные страны втягиваются в войну, о которой мы все пожалеем, — добавил один из комментаторов.

Ранее Каллас заявила, что страна не будет предоставлять убежище избегающим частичной мобилизации гражданам России. До этого в Эстонии отмечали, что намерены запретить въезд обладающим видом на жительство россиянам, которые примут участие в спецоперации на Украине.