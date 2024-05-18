В Великобритании рассказали, какое решение Зеленского разозлило солдат ВСУ Guardian: солдаты ВСУ злятся на Зеленского из-за отсутствия ротации

Фото: president.gov.ua

Владимир Зеленский

Военнослужащие Вооруженных сил Украины крайне недовольны командованием и лично президентом страны Владимиром Зеленским из-за отсутствия ротации, сообщает британское издание The Guardian. По его данным, некоторые солдаты находятся на фронте уже более двух лет. Ожидалось, что их могут отправить домой после принятия нового закона о мобилизации, однако власти страны решили исключить этот пункт из документа. Зеленский пояснил, что это связано с «долгой игрой», в которую Украина играет на фронте.

В условиях, когда конца военных действий не видно, армия Украины испытывает трудности с набором личного состава, а бойцы все больше истощаются и злятся на отсутствие ротации, — отметили авторы публикации.

Согласно новому закону о мобилизации, вступившему в силу с 18 мая, украинские территориальные центры комплектования (аналог военкоматов) смогут мобилизовать мужчин в возрасте от 25 лет. Ранее они могли призывать лишь лиц старше 27 лет. В Великобритании назвали этот закон «спорным».

Отмечается, что изменения в законодательстве вызвали недовольство у украинских дальнобойщиков, лишившихся брони от мобилизации. Они устроили акцию протеста и заблокировали трассу Киев — Одесса. Из-за действий протестующих на дороге образовалась большая пробка.