В Британии заявили, что Запад начал забывать об Украине The Telegraph: Запад начал забывать Украину из-за конфликта на Ближнем Востоке

Фото: МО Украины

Западные страны изменили свое отношение к Украине и ее президенту Владимиру Зеленскому из-за хаоса на Ближнем Востоке, пишет The Telegraph. Это, по мнению журналистов, стало для действующего главы государства полным разочарованием, поскольку украинское контрнаступление подходит к концу из-за затрудняющих продвижение войск сезонных дождей.

Как пишет издание, несмотря на обещания поддерживать Киев «столько, сколько потребуется», усталость от конфликта среди стран НАТО стала очевидной, а республиканцы США открыто критикуют обязательства, которые взял на себя Вашингтон.

The Telegraph также отмечает, что за неимением стабильных поставок оружия после зимы Киев может столкнуться с опасным моментом, ведь уже сейчас ВСУ остро нуждаются в более совершенных средствах противовоздушной обороны. Однако внимание тех стран, которые обещали помогать, теперь переключилось на конфликт в секторе Газа.

Ранее обозреватель Washington Post Макс Бут рассказал, что американцы и украинцы обменялись взаимными обвинениями из-за неудач ВСУ на передовой. Он отметил, что провал украинского контрнаступления обострил противоречия между Вашингтоном и Киевом. По его словам, Украина предъявляет претензии в недостаточных поставках оружия. Американцы, в свою очередь, недовольны тем, что украинцы плохо справились с наступлением.