Завершились слушания по спору о долге Украины перед Россией в Верховном суде Великобритании,
По информации издания, итоговое постановление будет вынесено позже.
Суд удалился на обсуждение и обдумывание дела. Сроков вынесения решения судьи не называют, — рассказал юрист, представляющий интересы России в суде.
Как ранее писал NEWS.ru, министр финансов России Антон Силуанов сообщил о том, что решение по делу о долге Украины перед Россией может быть вынесено Верховным судом Великобритании в середине 2020 года.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен