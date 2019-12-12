https://static.news.ru/photo/5b094afc-1d14-11ea-86bb-fa163e074e61_660.jpg Верховный суд Великобритании Фото: Dinendra Haria/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Завершились слушания по спору о долге Украины перед Россией в Верховном суде Великобритании, сообщает РИА Новости.

По информации издания, итоговое постановление будет вынесено позже.

Суд удалился на обсуждение и обдумывание дела. Сроков вынесения решения судьи не называют, — рассказал юрист, представляющий интересы России в суде.

Как ранее писал NEWS.ru, министр финансов России Антон Силуанов сообщил о том, что решение по делу о долге Украины перед Россией может быть вынесено Верховным судом Великобритании в середине 2020 года.