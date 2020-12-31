В Великобритании зафиксирован рекордный прирост случаев COVID-19

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В Великобритании за минувшие сутки выявлено 57,7 тысячи случаев заражения коронавирусом. Этот показатель является рекордным для страны за всё время пандемии.

На протяжении последних пяти суток в Соединённом Королевстве фиксируется свыше 50 тысяч новых случаев COVID-19. Число заразившихся с начала пандемии превышает 2,5 млн человек.

За минувшие сутки в стране скончались 445 человек. Антирекорд по смертности был установлен в конце декабря и составил 981 случай. Всего от коронавируса скончались 74,5 тысячи жителей Британии, сообщает РИА Новости со ссылкой на местный минздрав.

Ситуация в стране усугубляется новым штаммом COVID-19, который распространяется гораздо быстрее уже известных разновидностей и в настоящее время доминирует в Лондоне. По этой причине власти в конце 2020 года объявили о вводе самых жёстких ограничений на большей части территории королевства.

Ранее NEWS.ru писал, что лондонские больницы столкнулись с дефицитом коек в реанимационных отделениях из-за наплыва пациентов с коронавирусом. Эксперты предупреждают, что в ближайшее время количество заразившихся будет только увеличиваться. Власти заявляют, что в случае необходимости для их размещения будут задействованы полевые госпитали, которые были развёрнуты в стране ещё весной прошлого года.