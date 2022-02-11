В Великобритании зафиксировали первый смертельный случай от лихорадки Ласса

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Евросоюз признаёт стремление Украины стать его членом и считает это намерение суверенным правом, влиять на которое не может никто, заявил на брифинге официальный представитель внешнеполитической службы союза Питер Стано. Однако, несмотря на наличие у ЕС соглашения об ассоциации с Украиной и тесного сотрудничества по многим вопросам, о вступлении Украины в ЕС говорить рано, пишет РИА Новости.

Пока вопрос о членстве Украины в повестке ЕС не стоит, — уточнил Стано. Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что подписал с коллегами из Польши и Литвы Анджеем Дудой и...