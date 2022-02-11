В Великобритании зафиксировали первый смертельный случай от лихорадки Ласса
Никита Чайка
Никита Чайка
21:47, 11 февраля 2022
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Британское агентство здравоохранения (UKHSA) зарегистрировало первый смертельный случай от лихорадки Ласса, которую впервые обнаружили в 1960-х годах на территории западноафриканских стран. Летальный исход от этой лихорадки был зафиксирован в графстве Бедфордшир, расположенном на востоке Англии, сообщает РИА Новости. Ранее в ведомстве сообщалось о трёх случаях заболевания лихорадкой.
UKHSA может подтвердить, что вероятный случай лихорадки Ласса в настоящее время подтверждён, в результате чего общее число случаев заболевания достигло трёх. К сожалению, этот человек умер, — говорится в сообщении ведомства.
В агентстве здравоохранения добавили, что риск заражения для широкой общественности остаётся крайне низким.
Мы подтверждаем печальную смерть пациента нашего фонда, у которого подтвердилась лихорадка Ласса, — сообщил представитель отделения Национальной службы здравоохранения (NHS) Бедфордшира.
Лихорадка Ласса — тяжёлая форма вирусной лихорадки, очень опасная для человека и устойчивая к факторам внешней среды, в основном распространена в странах Центральной и Западной Африки.