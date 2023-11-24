В Британии заявили, что России не нужны переговоры с Западом по Украине Unherd: РФ не нужны переговоры с Украиной из-за успехов на ключевых направлениях

Фото: МО РФ

Россия придерживается позиции, что она никогда не отказывалась от мира с Украиной, но РФ может не соглашаться на переговоры из-за своего продвижения на ключевых стратегических направлениях, написал экономист Филипп Пилкингтон в статье для британского портала Unherd. По его словам, военная помощь Запада истощается, в то время как Москва имеет возможность быстро переоборудовать свои промышленные базы для производства снарядов.

Появление призывов к миру неудивительно. Западу просто не остается ничего другого, как продолжать поддерживать Украину. Перспектива создания еще одной армии для украинцев не рассматривается, а оставшаяся военная техника будет переброшена на Ближний Восток. Но в связи с этим возникает очевидный вопрос: заинтересованы ли русские в обсуждении мира в данный момент? — написал Пилкингтон.

Обозреватель обратил внимание на публикации западных СМИ, в которых подчеркивается приверженность России мирным переговорам. В частности, особое внимание уделяется заявлению президента РФ Владимира Путина на онлайн-саммите G20, в котором он назвал боевые действия на Украине трагедией и подчеркнул, что Москва никогда не отказывалась от переговоров.

Однако ключевое слово здесь — «никогда». Путин дает понять, что именно такой была позиция России с самого начала боевых действий. Это имеет последствия для того, действительно ли начнутся мирные переговоры, — подчеркнул автор.

По его словам, Запад настаивает на мире из-за провала украинского наступления, нового витка палестино-израильского конфликта, экономического кризиса и истощения запасов оружия. В свою очередь Россия наладила свои промышленные мощности и продвигается на ключевых направлениях фронта, отметил Пилкингтон.

Ориентируясь исключительно на военные результаты, а не на более широкие геоэкономические проблемы, западные лидеры по-прежнему думают о геополитике так, как будто на дворе 1823 год, а не 2023-й, и поэтому их власть на мировой арене тает на глазах. Теперь, когда военные возможности исчерпаны, западные лидеры стремятся к миру, но они поставили себя в положение слабости, когда обеспечить его может оказаться сложнее, чем они думают, — заключил экономист.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что Россия не отказывалась от переговоров по урегулированию конфликта на территории Украины. По его словам, на Москву не следует оказывать давления, а если давить — то на тех, кто отказывался от диалога.