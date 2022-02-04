В Великобритании встречу Путина и Си Цзиньпиня назвали началом новой эры

В геополитике наступила новая эра после совместного заявления, высказанного после встречи президента России Владимира Путина и председателя Китая Си Цзиньпиня, написал в своей статье журналист The Telegraph Роланд Олифант. Он также отметил, что максимальный выигрыш в данной ситуации у российского лидера, если Пекин поддержит Москву.

С этого момента доминация Запада под предводительством США не будет восприниматься как должное, — заявил он.

По словам Олифанта, после этой встречи в наиболее выигрышной ситуации оказался Владимир Путин, так как поддержка такого экономического и политического гиганта, как Пекин, скорее всего принесёт Москве большую выгоду.

По утверждению колумниста, КНР также может рассчитывать на помощь Москвы в борьбе против западных стран в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

На данный момент у них одна общая цель — покончить с Pax Americana, — заключил журналист.

Ранее в Пекине состоялась четырёхчасовая встреча Владимира Путина и Си Цзиньпина в преддверии открытия Зимних Олимпийских игр. По её итогам лидерами двух стран был подписан пакет документов, а также принято совместное заявление, в котором отмечается, что международные отношения переживают масштабные перемены. По мнению глав двух государств, речь идёт о формировании тенденции перераспределения баланса сил, а также о стремлении мирового сообщества к мирному и поступательному развитию.