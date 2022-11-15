В Великобритании возник дефицит куриных яиц Daily Mirror: в Великобритании возник дефицит куриных яиц

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В Великобритании возник дефицит куриных яиц из-за украинского конфликта и энергетического кризиса, пишет EADaily со ссылкой на таблоид Daily Mirror. Известно, что цена за коробку яиц выросла на 22%. В некоторых британских пабах начали нормировать продажу яиц, продавая по одной коробке в руки, а пабы объявили о замене меню завтраков.

Цена коробки в дюжину яиц уже выросла более чем на 22% <...> Покупатели заметили знаки в супермаркетах, предупреждающие о проблемах с поставками яиц — и некоторые магазины, похоже, начали нормировать отпуск в одни руки, — пишет издание.

В британской ассоциации производителей яиц на свободном выгуле птицы также сообщили, что цены на куриные корма «держат их за горло» из-за конфликта на Украине и высоких цен за электроэнергию. Согласно недавнему опросу 33% фермеров уже сократили или прекратили производство яиц в Британии, пишет издание.

Экономист Михаил Блинкин ранее рассказал, что многие российские автобусы ездят на европейских двигателях, поэтому проблемы с поставками зарубежных деталей могут спровоцировать дефицит общественного транспорта в России. Из-за проблем с параллельным импортом и импортозамещением многим предприятиям стало не хватать деталей для ремонта и техобслуживания автобусов, отметил эксперт.