В Великобритании воры придумали новый способ грабить дома

В сезон летних отпусков, когда британцы отправляются на отдых и оставляют свои дома, злоумышленники нашли метод достоверной проверки, пустует ли жилище. О новом способе ограблений сообщает Daily Express.

Воры-домушники начали рассыпать фасоль или горох перед порогом дома, который они хотят ограбить. Если некоторое время спустя рассыпанная фасоль оставалась на месте, то грабители вскрывали жилище, зная, что хозяев нет дома, и забирали всё ценное.

Бывший сотрудник британской полиции Мария Челино-Стракер, обнаружившая у себя на пороге такой «маркер», предупреждает о необходимости следить не только за своим домом, но за соседскими.

Ранее американские силовики вычислили грабителей домов по фигуркам единорогов, которые злоумышленники оставляли как «визитку». Правоохранители соотнесли все случаи грабежей со взломом и нашли закономерности в ряде эпизодов, что и позволило обезвредить банду. Были задержаны три преступника. Им было предъявлено обвинение в кражах со взломом, угонах автомобилей и других преступлениях.