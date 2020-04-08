В Великобритании в 2019 году зафиксировали рекордный рост числа самоубийств

https://static.news.ru/photo/846a76f2-797e-11ea-86fd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Gustavo Valiente/Keystone Press Agency/Global Look Press

Число самоубийств в Великобритании возросло до рекордно высокого уровня. Обнародованные Управлением национальной статистики данные свидетельствуют о том, что в четвёртом квартале 2019 года количество суицидов увеличилось на 25% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.

За последние три месяца 2019 года самоубийство совершили 1413 человек, в 2017 году в октябре–декабре покончили с собой 1130 жителей Британии. Число самоубийств в последнем квартале прошлого года достигло 19-летнего максимума: на каждые 100 тысяч человек пришлось 11,3 случая суицидов, сказано в пресс-релизе.

Большинство из наложивших на себя руки — мужчины (74%). Большая часть самоубийц относится к возрастной группе от 50 до 54 лет.

В России с 2011 года смертность от суицида среди детей снизилась более чем в два раза, писал NEWS.ru.