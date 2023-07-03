В Великобритании умерших будут растворять в щелочной воде The Guardian: в Британии тела умерших можно будет кремировать щелочной водой

В Великобритании вводят новый вид похорон — «кремация щелочной водой», пишет The Guardian. Тело умершего будет помещать в специальный мешок, а затем в капсулу с щелочной водой. Мешок должен раствориться при температуре 160 градусов. Через четыре часа после процедуры остаются только кости, которые перемалывают в порошок и передают семье. Данный способ похорон станет доступен жителям Великобритании до конца года.

The Guardian добавляет, что такой способ экологичнее кремации и погребения. Оставшаяся жидкость отправляется в канализацию — исследования показали, что ДНК в воде не остается, и это безопасно.

Судмедэксперт Эдуард Туманов ранее рассказал, что трупного яда не существует. По его словам, так называют группу ядов, которая образуется при разложении белка, однако концентрация токсических веществ крайне мала.

Он добавил, что не стоит бояться отравления почвы трупным ядом от похороненного рядом с грядками домашнего животного. По словам судмедэксперта, труп выделит вещества, неполезные для растений, однако при переработке они уйдут в гумус.