В Великобритании украли бронзовую пушку XIX века для сдачи в металлолом

Фото: Sina Schuldt/dpa/Global Look Press

Неизвестные украли бронзовую гладкоствольную пушку XIX века из хранилища Королевской оружейной палаты Великобритании, сообщает издание Independent со ссылкой на заявление представителя музея. Предполагается, что злоумышленники похитили орудие не из-за его исторической ценности, а чтобы сдать в металлолом. К настоящему моменту пушка не найдена.

Этот инцидент был расценен как кража металла. Полиция была уведомлена и привлечена к поиску пропавших ценностей. Королевская оружейная палата предприняла немедленные действия для расследования пропажи, — заявили в музее.

В пресс-службе оружейной палаты уточнили, что пушка была украдена не из самого музея, а из хранилища, в которое ее поместили в феврале 2023 года. Помимо пушки неизвестные также похитили ружейные штыки, датируемые 1837 годом. Пропажу обнаружили во время очередной инвентаризации. Сейчас сотрудники полиции Великобритании занимаются поиском похитителей исторических ценностей.

Как сообщалось ранее, в Тульской области уволили полицейского, сдавшего три тонны железа от служебного гаража на металлолом. Мужчина оставил вырученные средства в размере 50 тысяч рублей себе. Отмечается, что полицейский пытался вернуть деньги в кассу, однако было слишком поздно. Официальной причиной увольнения стало совершение поступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел.