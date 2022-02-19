В Великобритании создадут центр разоблачения «дезинформации» России

Лондон создаст правительственный информационный центр, направленный на борьбу с «дезинформацией» со стороны РФ на фоне ситуации вокруг Украины. Об этом рассказала в интервью газете Mail On Sunday министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс.

В конце холодной войны мы распустили наше информационное подразделение, но Россия не распустила свои, в связи с чем на протяжении многих лет мы сталкивались с российской дезинформацией,- отметила Трасс.

Она также добавила, что с начала февраля было выявлено 40 случаев распространения Россией ложной информации. По словам Трасс, за последнюю неделю количество такого рода активности удволилось, что якобы говорит о том, что «Россия готовится».

В качестве примера ложного сообщения она назвала информацию об отводе войск РФ от границ с Украиной и заявила, что, напротив, Москва стягивает туда всё больше сил.

Мы по-прежнему считаем, что Путин нападет с большой вероятностью, и нам нужно к этому подготовиться, — подчеркнула дипломат.

Ранее первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил о том, что США или их союзники могут готовить провокацию на Украине. По мнению дипломата, Вашингтон специально нагнетает истерию вокруг «российского вторжения», чтобы отвлечь российскую сторону от важных проблем или устроить провокацию с вовлечением украинских сил на линии соприкосновения.

По словам Полянского, провокацию могут устроить также националисты и добровольцы крайне правых взглядов, которые имеют своих собственных командиров и не отчитываются перед Киевом.