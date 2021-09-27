В Великобритании собираются мобилизовать армию из-за топливного кризиса

Мобилизовать армию по причине топливного кризиса в стране намерено правительство Великобритании. Об этом сообщает телеканал Sky News со ссылкой на источники в правительстве страны.

Ожидается, что правительство мобилизует армию в качестве меры предосторожности из-за очередей на автозаправочных станциях по всей стране, — сообщает телеканал.

Другие подробности неизвестны.

Ранее издание Times сообщало , что военнослужащих Великобритании могут использовать в качестве водителей бензовозов в связи с нехваткой шофёров в стране. Данная проблема уже привела к перебоям в поставках топлива на АЗС. План получил название «Операция Эскалин», он будет введён в действие только в том случае, если ситуация в стране серьёзно ухудшится.

В последние месяцы в Великобритании наблюдаются перебои в цепочках поставок продовольствия в связи нехваткой водителей грузовиков и бензовозов. Данная проблема уже привела к тому, в частности, что нефтяные компании были вынуждены закрыть ряд АЗС. При этом рядовые британцы стали массово скупать бензин, в связи с чем в понедельник, 27 сентября, многие автозаправочные станции Лондона оказались без топлива, а на других выстроились огромные очереди.

При этом крупные нефтяные компании страны заявляют о том, что Великобритания имеет «вдоволь запасов» топлива и спрос на него вернётся к нормальному состоянию за несколько дней.

Сообщалось также, что паника началась в Британии из-за ограничений на продажу бензина.