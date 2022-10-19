В Великобритании сменился глава МВД Новым главой МВД Великобритании назначен Шаппс

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Грант Шаппс

Новым министром внутренних дел Великобритании назначен Грант Шаппс, занимавший пост министра транспорта, сообщила Даунинг-стрит, 10. Его назначение утвердил король Карл III. Ранее должность главы МВД королевства занимала Суэлла Браверман.

Достопочтенный Грант Шаппс, член парламента в качестве государственного секретаря Министерства внутренних дел, — говорится в сообщении.

Ранее экс-глава МВД Британии Браверман открыто раскритиковала Трасс за решение отказаться от сокращения максимальной ставки подоходного налога с 45% до 40%. Чиновница и другие члены правящей Консервативной партии разочаровались почти полным сворачиванием ранее анонсированной масштабной программы налоговых реформ.

14 октября состав британского кабмина покинул глава Минфина Квази Квартенг, проработавший на посту всего 38 дней. Sky News сообщил, что причиной увольнения Квартенга стал предложенный им план бюджета, который получил название «План Роста».