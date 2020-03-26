https://static.news.ru/photo/7d728944-6f91-11ea-b29e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Oliver Weiken/dpa/Global Look Press

Число людей, умерших от вызванных коронавирусом осложнений, впервые за день выросло более чем на 100 человек в Великобритании.

По информации местных чиновников, количество погибших возросло с 475 до 578, передаёт BBC.

Издание уточняет, что в общей сложности в Британии тест на коронавирус был взят у 104 866 человек: 93 208 проб дали отрицательный результат, а 11 568 — положительный.

Как писал NEWS.ru, 84-летний преступник, отбывавший наказание в тюрьме в графстве Кембриджшир, скончался после заражения коронавирусной инфекцией. Мужчина умер в госпитале 22 марта. У осуждённого ранее были проблемы со здоровьем. Он стал первым заключённым, умершим в Великобритании от COVID-19.

Согласно последним данным, в России за сутки зафиксировано 182 новых случая заболевания COVID-19, а общее число заражённых составляет 840 человек. Количество выздоровевших возросло до 38 человек. Умерли два человека.

Всего в мире коронавирусом заразились более 500 тысяч. Жертвами болезни стали 22,3 тысячи человек, выздоровели свыше 114 тысяч.