Число людей, умерших от вызванных коронавирусом осложнений, впервые за день выросло более чем на 100 человек в Великобритании.
По информации местных чиновников, количество погибших возросло с 475 до 578,
Издание уточняет, что в общей сложности в Британии тест на коронавирус был взят у 104 866 человек: 93 208 проб дали отрицательный результат, а 11 568 — положительный.
Как писал NEWS.ru, 84-летний преступник, отбывавший наказание в тюрьме в графстве Кембриджшир, скончался после заражения коронавирусной инфекцией. Мужчина умер в госпитале 22 марта. У осуждённого ранее были проблемы со здоровьем. Он стал первым заключённым, умершим в Великобритании от COVID-19.
Согласно последним данным, в России за сутки зафиксировано 182 новых случая заболевания COVID-19, а общее число заражённых составляет 840 человек. Количество выздоровевших возросло до 38 человек. Умерли два человека.
Всего в мире коронавирусом заразились более 500 тысяч. Жертвами болезни стали 22,3 тысячи человек, выздоровели свыше 114 тысяч.
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