В Великобритании рассчитывают к весне привить от COVID 60% граждан

https://static.news.ru/photo/caac0bd8-54a9-11eb-b8a7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Власти Великобритании надеются, что к весне вакцины от коронавируса получат около 32 млн человек — порядка 60% взрослого населения страны. Это следует из правительственного плана вакцинации.

Как пишет Daily Telegraph, первыми в очередь на вакцинацию будут люди старше 50 лет. Те, кто моложе этого возраста, будут иметь право сделать прививку в числе первых в случае проблем со здоровьем. Предполагается, что это произойдёт в ближайшие полтора месяца.

В настоящее время в Соединённом Королевстве открыто семь центров массовой вакцинации, их число должно вырасти до 50. Каждый день в стране используется по 200 тысяч доз препаратов, защищающих от коронавирусной инфекции. При этом, по словам премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, уже к 15 февраля необходимо вакцинировать 15 млн граждан старше 70 лет по всей стране.

Ранее NEWS.ru писал, что РФ продлила приостановку авиасообщения с Британией до 1 февраля 2021 года включительно, заявили в оперативном штабе по борьбе с COVID-19. Полёты в Соединённое Королевство временно запретили ещё 22 декабря 2020 года из-за обнаружения нового штамма коронавируса.

До этого, 10 января, власти Китая объявили, что запрет на авиасообщение с Великобританией продолжается. Ограничительные меры связаны с выявлением на территории королевства нового штамма COVID-19. О продлении запрета сообщили представители китайского Управления гражданской авиации. Новый тип вируса может быть заразнее на 70%, чем обычный коронавирус.