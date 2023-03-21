В Великобритании призвали срочно снизить напряженность на Украине Британский политик Куртен: Запад должен срочно принять меры по деэскалации на Украине

Фото: МО Украины

Западу следует срочно принять меры для снижения напряженности на Украине, заявил в Twitter лидер британской партии «Наследие» Дэвид Куртен. По его словам, раздувание конфликта вредит интересам Соединенного Королевства, а также населению как России и Украины, так и западных стран.

Коллективный Запад должен принять меры по немедленной деэскалации напряженности на Украине. Затягивание и раздувание конфликта наносит ущерб нашим национальным интересам и интересам простых людей России, Украины и Запада, — считает Куртен.

Ранее британский премьер-министр Риши Сунак призвал «ускорить» западную военную помощь Украине. Он также отметил, что оптимальным решением для западных стран в конфликте на Украине является «сдерживание враждебных действий со стороны любого государства в любом месте».

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что в случае переизбрания на пост главы государства сумеет урегулировать конфликт на Украине в течение суток. Он подчеркнул, что это будет несложно, но деталей своего плана не раскрыл, сославшись на то, что это может помешать его реализации и приведет к затягиванию конфликта.