В Великобритании призвали к реалистичному подходу по Украине The Guardian: Западу требуется «реалистичный» подход к проблемам Украины

Фото: James Sprankle/dpa/Global Look Press

Вооруженные силы Украины

Странам Запада необходимо «реалистично» подойти к решению вопросов, связанных с поддержкой Украины, пишет британское издание The Guardian. По мнению экспертов, Евросоюз и США должны осознать, что в настоящее время на Украине происходит конфликт на истощение, а украинское контрнаступление не дало ожидаемых результатов. При этом в Великобритании считают, что «реалистичный» подход к решению проблем Украины заключается в ее безоговорочной поддержке.

Авторы статьи утверждают, что Украина растеряла энтузиазм, который наблюдался в 2022 году. Предполагается, что это связано с провалом летнего контрнаступления. Однако в Великобритании считают подобные изменения закономерными, так как конфликты «истощают не только ресурсы, но и дух». По мнению журналистов The Guardian, странам Запада необходимо продолжить поддержку Украины, несмотря ни на что, так как Россия «не заинтересована в прекращении огня» и «не остановится на Украине».

Более реалистичное признание продолжительности и цены этого конфликта, а также его потенциальный исход всегда были необратимы. Однако это не означает, что мы должны бросать Киев. Сейчас Украине нужна помощь, чтобы начать переговоры о вступлении в ЕС, — утверждают журналисты.

Далеко не все страны Запада разделяют позицию журналистов The Guardian. Согласно статистике, опубликованной немецким изданием RND, объем финансовой поддержки Украины сократился почти на 87%. Аналитики подчеркивают, что из 42 государств, когда-либо помогавших Киеву, менее половины объявили о выделении новых пакетов.