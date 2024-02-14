В Великобритании признали правоту посла Келина о ситуации вокруг Украины Sky News: слова посла Келина о конфликте на Украине правдивы

Фото: МО Украины

Заявления посла России в Лондоне Андрея Келина о ситуации вокруг Украины и о российской экономике «в целом правдивы», а сам он говорил с «дерзкой уверенностью», говорится в публикации редактора британского телеканала Sky News по международным делам Доминика Вагхорна. По его оценкам, Западу необходимо понять свои ошибки в вопросе помощи Украине, а Киеву пора признать, что его сопротивление было ошибкой.

В целом это правда, плюс-минус некоторая гипербола, и это подчеркивает опасное состояние военной машины Украины, учитывая продолжающиеся сомнения в продолжении американской финансовой поддержки, — говорится в сообщении.

По оценкам Sky News, слова Келина свидетельствуют о том, что ситуация на фронте разворачивается в пользу России. Автор публикации указал, что Келин озвучивал свои тезисы с «дерзкой уверенностью».

Ранее Келин дал Sky News интервью, в котором отметил, что линия фронта на Украине смещается на запад, а Киеву трудно найти ресурсы для продолжения боевых действий. Дипломат также указал на успехи России в борьбе с западными санкциями и в налаживании производства ВПК.

В декабре 2023 года Келин заявил, что запрет Великобритании на импорт российских алмазов с 1 января 2024 года повлияет на доходы России от продаж этих драгоценных камней минимальным образом. За последние два года объем продаж ювелирных алмазов в Британию сократился в пять раз.