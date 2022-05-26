В Великобритании признали, что Запад не смог задушить Россию санкциями The Spectator: Запад не смог задушить Россию санкциями

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Санкции коллективного Запада против России категорически не работают, считает обозреватель британского журнала The Spectator Вольфганг Мюнхау. По его словам, несмотря на то что Москва не может нарастить экспорт нефти и газа, цены на энергоносители сильно взлетели из-за украинского кризиса и западных рестрикций. За счёт этого РФ только богатеет, полагает автор статьи. Он добавил, что Европа не может резко ввести эмбарго и найти альтернативу российскому топливу, что позволяет Москве выиграть время и найти новые экспортные рынки.

Сальдо счёта текущих операций Центробанка России с января по апрель подскочило до рекордных $96 млрд, что в четыре раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, утверждает Мюнхау. А общий торговый баланс демонстрирует трёхкратный рост — до $106 млрд в этом году. Если так будет продолжаться и дальше, разница между поступлениями и расходами счёта текущих операций Москвы может достичь $250 млрд. Это значит, что сумма российских резервов будет почти равна стоимости замороженных Западом активов ($300 млрд), заключил Мюнхау.

Это показало, что санкции категорически не работают, по крайней мере не так, как планировалось изначально, — говорится в публикации.

По мнению журналиста, санкции США могут косвенно влиять на экономику России, однако это возможно лишь из-за господства доллара на мировой финансовой арене. Вскоре его влияние снизится, о чём свидетельствует стремление Китая избавиться от этой зависимости, пишет Мюнхау. Кроме того, по его словам, Германия не планирует отказываться от российского газа, а лишь ждёт мирного урегулирования конфликта на Украине, чтобы ослабить рестрикции и привести в движение экономику.

Запад должен исходить из того, что конечной целью политики ФРГ является поиск способа восстановить торговые связи с Россией. От этого зависит аппарат корпоративной Германии. [Президент России Владимир] Путин понял это, когда поощрял поставки энергоносителей по «Северному потоку», — констатировал Мюнхау.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что коллективный Запад санкциями против Москвы наносит ущерб себе. Глава государства подчеркнул, что ограничения дают возможность сызнова наладить экономику, что делает Россию только сильнее.

Он также отметил, что Россия не собирается уходить с глобальной экономической арены, хоть её и пытаются «выдавить». Москва видит преимущество экономик развитых стран и не собирается отрезать себя от их технологий.