В Великобритании приспустят флаги в знак траура по папе римскому Над дворцами короля Британии Карла III приспустят флаги в память о папе римском

Фото: Vatican pool/Cpp/Global Look Press

Папа римский Франциск

Над всеми резиденциями британского короля Карла III приспустят государственные флаги в знак траура по умершему папе римскому Франциску, сообщает The Daily Telegraph. По данным газеты, во время смены королевского караула 21 апреля будет звучать траурная музыка.

В католических храмах Великобритании пройдут заупокойные мессы. Карл III «практически точно» будет на похоронах понтифика, если получит приглашение, отметили источники издания в резиденции монарха.

Первый латиноамериканский лидер Римско-католической церкви Франциск умер в возрасте 88 лет. Он правил 12 лет и страдал различными недугами. Последним публичным выступлением Франциска стало заявление, приуроченное к Пасхе. В воскресенье, 20 апреля, в своей традиционной пасхальной речи он призвал мировых лидеров не поддаваться логике страха, ведущей к изоляции, а направлять усилия на поддержку нуждающихся, борьбу с голодом и развитие созидательных инициатив.

Ранее российский президент Владимир Путин выразил соболезнования в связи с внезапной кончиной папы римского Франциска. По словам главы государства, понтифик способствовал развитию связей РПЦ и католической церкви.