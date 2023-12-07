В Великобритании приревновали Путина после его визита в ОАЭ DM: Путин поприветствовал чиновников ОАЭ, но пренебрег британским дипломатом

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин с наследным принцем, председателем совета министров Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом

Президент России Владимир Путин тепло поприветствовал первых лиц Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) во время визита на Ближний Восток, но пренебрег рукопожатием с послом Великобритании в РФ Найджелом Кейси, обратила внимание Daily Mail. Газета напомнила, что российский лидер на церемонии вручения верительных грамот держался на расстоянии, объяснив это необходимостью соблюдения санитарных норм.

Владимир Путин сегодня прилетел на Ближний Восток, чтобы поприветствовать чиновников ОАЭ после того, как буквально вчера он на удивление пренебрежительно отнесся к нескольким высокопоставленным дипломатам из Европы, включая посла Великобритании в России, — говорится в публикации.

Российский лидер прибыл в Абу-Даби накануне. Путин пообещал президенту ОАЭ Мухаммаду ибн Заид Аль Нахайяну обсудить с ним ситуацию в горячих точках. Он подчеркнул, что приоритетной темой встречи будет конфликт между Палестиной и Израилем.

Президента при перелете сопровождали истребители Су-35С. Как объяснил представитель Кремля Дмитрий Песков, это было необходимо в целях безопасности. Он отметил, что российский «борт № 1» пролетал через ряд неспокойных территорий, поэтому потребовалось именно так обеспечить безопасность главы государства.