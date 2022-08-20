В Великобритании пригрозили России в случае утечки радиации на ЗАЭС Член британского парламента Эллвуд: утечка радиации на ЗАЭС будет расценена как атака на НАТО

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Запорожская атомная электростанция

Утечка радиации на Запорожской АЭС из-за умышленных действий России будет расценена как атака на НАТО, заявил председатель спецкомитета по обороне в палате общин Великобритании Тобиас Эллвуд в своем Twitter. Комментируя сообщение от украинской стороны о намерении России инсценировать атаку на станцию, он напомнил о пятой статье устава НАТО, по которой нападение на одного из членов блока приравнивается к нападению на весь Альянс.

Давайте проясним это сейчас: любое преднамеренное повреждение, которое может привести к потенциальной утечке радиации из украинского ядерного реактора, будет нарушением пятой статьи НАТО, — написал Эллвуд.

В свою очередь посольство России в Великобритании возразило, что это именно Киев готовит провокацию во время визита на Украину генсека ООН Антониу Гутерриша.

Об этом же ранее предупреждало Минобороны России, по его данным, 19 августа Киев собирался обвинить Москву в создании техногенной катастрофы. В МО РФ сообщали, что артиллерия ВСУ нанесет удары по станции, а подразделения радиационной, химической и биозащиты ВСУ должны будут зафиксировать факт аварии на АЭС и провести демонстрацию по якобы ликвидации ее последствий.