В Великобритании предсказали поражение Запада перед Россией The Telegraph: разобщенные страны Запада не смогут помочь Украине и проиграют России

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Из-за обострившихся экономических проблем на территории Европы и США Западу становится сложнее помогать Украине и противостоять России, считает обозреватель The Telegraph Ричард Кемп. По мнению журналиста, мировое сообщество заблуждается в том, что спецоперация РФ на Украине сплотила НАТО и Запад. Как оказалось, единство западных стран лишь кажущаяся иллюзия.

В качестве доказательства своего суждения журналист привел тот факт, что Германия продолжила закупки газа у России, а Индия решила остаться в стороне. По мнению Кемпа, в скором времени поток оказываемой Украине поддержки иссякнет и события примут кардинально другое направление.

Журналист считает, что в течение последних двух месяцев ни одна страна, входящая в Евросоюз, не пообещала Киеву новых пакетов помощи. В то же время глава евродипломатии Жозеп Боррель открыто назвал сохранение единства внутри ЕС «повседневной борьбой». Среди проблем, которые явно угрожают сплоченности Европы, Кемп назвал потерю президентом Франции Эммануэлем Макроном большинства во французском парламенте. Также в этот список попала грядущая смена правительства в Италии и ухудшающийся энерго- и экономический кризис Европы.

В условиях спада в промышленности и роста инфляции, особенно цен на энергоносители и продовольствие, в руководстве ЕС уже рассматривают возможность ослабления санкций, — добавил Кемп.

Журналист также рассказал об усиливающемся недовольстве со стороны жителей стран ЕС, которые все чаще и чаще задаются вопросом, почему они должны расплачиваться за Украину. Похожее развитие событий, как считает обозреватель, ожидает и США, где ряды сторонников помощи Киеву редеют с каждым днем. Автор статьи утверждает, что постоянную помощь Украине оказывают лишь Великобритания и страны Восточной Европы.

Но постоянной помощи со стороны Великобритании и Восточной Европы, какой бы солидной она ни была, будет недостаточно, — пишет Кемп.

Журналист убежден в том, что Запад проиграет России, когда его единству окончательно придет конец.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что конфликт на Украине приведет к ослаблению Евросоюза и окончанию эпохи господства Запада. Он подчеркнул, что санкции не смогли вывести из строя экономику России, однако нанесли серьезный удар по странам ЕС.