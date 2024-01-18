В Великобритании предрекли России решающий прорыв на Украине в 2024 году Историк Фергюсон: Россия совершит на Украине решающий прорыв в 2024 году

Фото: МО РФ

Вооруженные силы России совершат на Украине решающий прорыв в 2024 году, считает британский историк Нил Фергюсон. По его мнению, многие забыли уроки истории и не хотели верить в подобный сценарий. Также в интервью немецкой газете Die Welt он обратил внимание на ослабевающую поддержку Киева со стороны США.

Многие на Западе не хотели верить в возможность такого сценария, а еще забыли уроки истории: в первой половине вооруженного конфликта русские обычно плохо себя проявляют, а во второй — выигрывают, — напомнил он.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что победа России на Украине подвергнет риску международный порядок, правила которого больше не будут соблюдаться. По его словам, это недопустимо для прибалтийских стран.

В ответ на это представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что победа России не зависит от «позволения» президента Франции или кого-либо еще. Также российский дипломат попросила Макрона поделиться «копией упомянутых „правил“», если он ими обладает.

Между тем Франция готовится передать Киеву новую партия вооружения. Речь о 40 ракетах SCALP и «сотнях бомб», как сказал Макрон. Также Франция и Украина намерены подписать соглашение о гарантиях безопасности.