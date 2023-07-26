В Великобритании предложили объявить «вагнеровцев» террористами В парламенте Британии призвали власти объявить ЧВК «Вагнер» террористической организацией

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Комитет парламента Великобритании по иностранным делам обратился к правительству страну с призывом объявить ЧВК «Вагнер» террористической организацией, соответствующее заявление опубликовано на сайте законодательного органа. Ранее издание Telegraph сообщало, что британский МИД разрабатывает планы по объявлению «вагнеровцев» террористами.

В отчете содержится призыв (комитета) срочно объявить сеть «Вагнер» террористической организацией, — говорится в заявлении.

Кроме того, депутаты призвали вводить санкции в отношении организаций и физлиц, связанных с ЧВК. При этом делать подобное, по мнению парламентариев, следует «быстрее и жестче».

Также документ указывает на то, что правительство Великобритании недооценивало деятельность группы, от которой исходит «угроза национальной безопасности» на протяжении десяти лет. Законодатели полагают, что Лондон не обладает всей полнотой знаний о «вредоносных ЧВК».

В свою очередь военный корреспондент Евгений Поддубный призвал разработать механизмы поддержки людей, лишенных статуса участников боевых действий «в силу амбиций» и «преступных действий мятежников». По его словам, речь идет об участниках СВО в рядах ЧВК «Вагнер», которые не принимали участия в попытке мятежа и «ценой своего здоровья самоотверженно защищали Отечество».