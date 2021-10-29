В Великобритании попросили Путина поставить Европу на место

Читатели британского издания Daily Express отреагировали на материал немецкой газеты Bild о тренировках росийских лётчиков по подвеске учебных бомб на военно-транспортные самолёты Ил-76. Авторы материала отмечали,что подобные действия российских военных «вызывают беспокойство». Британцы назвали подобные высказывания «антироссийской чушью».

В Bild предположили, что российские военные устаавливают бомбы на транспортники с целью подготовки к «неожиданному нападению». При этом текст имеет ряд неточностей в плане характеристик российских самолётов. Приглашённый эксперт отметил, что подобные мероприятия Россия «проводит уже некоторое время».

Читатели британского издания в комментариях к пересказу статьи отметили , что российскому президенту Владимиру Путину абсолютно нет нужды начинать войну в Европе, поскольку, при необходимости, страна имеет другие рычаги воздействия.

Зачем Путину беспокоиться о дорогостоящих войнах, если он может просто отключить электричество, — отметил один из комментаторов.

Все эти люди, мечтающие о том, что русские вторгнутся. Глупо. Россия скорее будет помогать нам исправлять тот беспорядок, что мы устроили в нашей экономике и обществе, — заявил другой пользователь.

А вообще стоит время от времени ставить ЕС на место, и не говорите, что им это не нужно, — отметил третий комментатор

У нас нет ничего, что нужно России. Для них мы просто покупатели газа, — резюмировали читатели.

Они также напомнили. что несколько дней назад Путин дал указание «Газпрому» увеличить объём природного газа в хранилищах Евросоюза.

Так что газовый кризис в Европе отменяется благодаря ему, — заявили пользователи.

Министерство обороны РФ на своём сайте отметило, что во время сборов экипажи провели теоретические и практические занятия по подвеске учебных бомб П-50Т и заряжании авиационной пушки ГШ-23. Особое внимание при этом уделялось технике безопасности при выполнении практического бомбометания и выоплнении стрельб.