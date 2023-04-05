Альтернативой зерновой сделке может стать развитие наземных путей поставок взамен маршрутам, пролегающим из черноморских портов Украины, заявил замглавы МИД Великобритании, лорд Тарик Ахмад Уимблдонский. По его словам, Лондон совместно с партнерами G7 поддержал развитие наземных маршрутов поставок украинского зерна и предоставил для этого 10 млн фунтов стерлингов. Он добавил, что эти средства помогут в развитии железнодорожной системы Украины, сообщает Lenta.ru.
Великобритания совместно с партнерами по G7 также поддержала увеличение экспорта зерна из Украины в Европу по наземным маршрутам. В частности, Великобритания предоставила 10 миллионов фунтов стерлингов для поддержки украинской железнодорожной системы и обеспечения большей устойчивости для облегчения перевозки зерна наземным экспортом, — пояснил Ахмад.
Чиновник добавил, что по состоянию на 19 марта из черноморских портов Украины отправилось более 900 рейсов с более чем 25 млн тонн зерна и продуктов питания. Они пройдут через Великобританию, а в дальнейшем будут направлены в страны Азии, Африки и Европы.
Президент России Владимир Путин ранее сообщил, что в случае непродления продуктовой сделки Россия готова поставить Африке запланированный объем зерна бесплатно. Он добавил, что Москва настаивает на поставке зерна и удобрений в нуждающиеся, а не сытые европейские страны.