В Великобритании поддержали альтернативу зерновой сделке Замглавы МИД Великобритании Ахмад сообщил о развитии наземных путей поставок зерна из Украины

Фото: IMAGO/Thomas Trutschel/photothek/Global Look Press

Альтернативой зерновой сделке может стать развитие наземных путей поставок взамен маршрутам, пролегающим из черноморских портов Украины, заявил замглавы МИД Великобритании, лорд Тарик Ахмад Уимблдонский. По его словам, Лондон совместно с партнерами G7 поддержал развитие наземных маршрутов поставок украинского зерна и предоставил для этого 10 млн фунтов стерлингов. Он добавил, что эти средства помогут в развитии железнодорожной системы Украины, сообщает Lenta.ru.

Великобритания совместно с партнерами по G7 также поддержала увеличение экспорта зерна из Украины в Европу по наземным маршрутам. В частности, Великобритания предоставила 10 миллионов фунтов стерлингов для поддержки украинской железнодорожной системы и обеспечения большей устойчивости для облегчения перевозки зерна наземным экспортом, — пояснил Ахмад.

Чиновник добавил, что по состоянию на 19 марта из черноморских портов Украины отправилось более 900 рейсов с более чем 25 млн тонн зерна и продуктов питания. Они пройдут через Великобританию, а в дальнейшем будут направлены в страны Азии, Африки и Европы.

Президент России Владимир Путин ранее сообщил, что в случае непродления продуктовой сделки Россия готова поставить Африке запланированный объем зерна бесплатно. Он добавил, что Москва настаивает на поставке зерна и удобрений в нуждающиеся, а не сытые европейские страны.