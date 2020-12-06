В Великобритании перед Рождеством наблюдается дефицит «элитных индеек»

https://static.news.ru/photo/c2ea8104-37bc-11eb-bc2c-fa163e074e61_660.jpg Фото: The Irish Image Collection / Des/Global look Press

Великобритания столкнулась с дефицитом так называемых элитных индеек, выращенных в естественных условиях. Спрос на птицу существенно подскочил из-за ограничений по COVID-19 — граждане страны не могут выехать за границу и поэтому будут отмечать Рождество у себя дома.

По словам управляющего директора KellyBronze Пола Келли, в 2020 году продажи компании в два раза превысили обычный уровень. Особенно высокий спрос пришёлся на птиц небольшого размера, пишет Financial Times. Чтобы удовлетворить настырных покупателей, фермеры даже стали продавать туши крупных индеек половинами.

В то же время ряд массовых производителей столкнулся с тем, что эффект от роста спроса на индеек в рознице был нивелирован падением числа заказов со стороны организаций общественного питания.

Ранее NEWS.ru писал, что в Мексике наблюдается ухудшение ситуации с COVID-19, в связи с этим населению страны в 2020 году необходимо воздержаться от празднования Рождества, заявил президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор.

Соответствующее заявление было сделано 4 декабря во время обращения президента к гражданам. Так, глава государства призвал население страны «действовать с полной ответственностью в течение декабря».