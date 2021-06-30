В Великобритании отреагировали на слова Путина об эсминце Defender

Представитель британского премьера Бориса Джонсона прокомментировал слова российского президента Владимира Путина об инциденте с эсминцем Defender у берегов Крыма. В королевстве снова сказали, что корабль действовал в соответствии с нормами международного права. Об этом пишет агентство Reuters.

Путин в ходе прямой линии отметил, что произошедшее событие является провокацией. И в ней, как подчеркнул национальный лидер, также участвовали и США. При этом президент не считает, что в инциденте с британским эсминцем мир стоял на пороге третьей мировой войны, даже если бы российские корабли потопили Defender.

Представитель Джонсона, комментируя высказывание Путина, вновь повторил британскую позицию по указанному эпизоду.

Я с самого начала говорил, что этот корабль королевских ВМС совершал мирный проход через украинские территориальные воды в соответствии с международным правом, — подчеркнул он.

23 июня Черноморский флот и Пограничная служба ФСБ России выдворили британский эсминец Defender из территориальных вод РФ. Корабль нарушил государственную границу у мыса Фиолент. Пограничники открыли предупредительный огонь, а бомбардировщик Су-24М выполнил предупредительное бомбометание, после чего корабль покинул границы РФ.

Вслед за британским эсминцем в Чёрном море появился американский корабль ВМС USS Ross. Судно вошло в российские территориальные воды, затем резко изменило курс. Директор Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов в беседе с NEWS.ru объяснил, с чем связана такая активность членов НАТО.