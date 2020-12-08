В Великобритании от коронавируса в числе первых привили Уильяма Шекспира

https://static.news.ru/photo/0f134a12-3956-11eb-a38d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Maule/Fotogramma/Global Look Press

Вторым человеком, привитым от COVID-19 в Великобритании после начала массовой вакцинации, стал 80-летний мужчина по имени Уильям Шекспир.

Массовая вакцинация началась в Соединённом Королевстве с 8 декабря. Как пишет издание Daily Mail, в числе первых прививки стали получать самые уязвимые слои населения — пожилые люди старше 80 лет, пациенты домов престарелых. Первым пациентом, получившим вакцину от COVID-19, стала 90-летняя жительница Ковентри Маргарет Кинан.

Вторым привитым британцем стал 80-летний пациент медицинского центра при Университете Ковентри Уильям Шекспир. Вести о вакцинации Шекспира, уроженца графства Уорвик, где также родился великий поэт, вызвали бурную реакцию в социальных сетях. Кто-то даже задался гамлетовским вопросом: «Быть или не быть вакцинированным?», другие придумывали каламбуры на основе строк Шекспира.

Ранее NEWS.ru писал, что американская фармкомпания Pfizer, разработавшая вакцину от коронавируса, предупредила Вашингтон, что препарата может не хватить для реализации плана США по вакцинации населения страны.