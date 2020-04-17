В Великобритании опасаются, что Китай скрывает вторую волну коронавируса

https://static.news.ru/photo/0c737442-81f2-11ea-b363-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Журналисты британского издания The Telegraph высказали опасение, что Китай может скрывать вторую волну коронавирусной инфекции.

Как сообщают авторы материала, проведя расследование и проанализировав статистику, они пришли к выводу, что в КНР опять начало расти число случаев заражения коронавирусом.

Журналисты высказали опасение, что Китай мог скрывать реальную статистику по заражениям и смертности. Причём в начале пандемии западные страны полностью основывались на данных Китая, отмечает издание.

Знали бы мы, если бы реальная цифра была действительно в 10 раз, а то и в сто раз выше? Одно можно сказать наверняка: мир слишком быстро поверил статистическим данным Китая для Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Как ни странно, генеральный директор ВОЗ похвалил Китай за его прозрачность, — сообщает The Telegraph.

Издание отмечает, что в январе 2020 года ВОЗ поверила заявлению Китая, что «нет явных доказательств передачи вируса от человека человеку». Однако уже тогда весь мир готовился к эпидемии.

Чрезвычайно важно, чтобы у нас были надёжные данные из Китая, учитывая возможность второй волны заражения после того, как Ухань освободили от санитарных ограничений на прошлой неделе. Мир будет смотреть на цифры Китая по новым случаям и смертям орлиным взглядом, на любые признаки или возобновление (случаев заражения. — NEWS.ru), чтобы мы могли получить представление о том, когда было бы безопасно снимать наши меры безопасности, — сообщило издание.

The Telegraph отмечает, если выяснится, что Китай всё же скрывает новую волну заражения, то для мира это будет катастрофой. Несмотря на то, что журналисты обещали следить за цифрами статистики в Китае, они замечают, что статистика тоже может быть ложью, поэтому не даёт полной гарантии о реальной картине в КНР.

Однако для этого (чтобы снять санитарные ограничения. — NEWS.ru) нам нужно доверять цифрам. И, к сожалению, мы не можем. Когда будет написана история COVID-19, она расскажет о кризисе, с которым столкнулись очень умные эпидемиологи, и они сами руководствовались данными, которые были неполными, а в некоторых случаях — просто чепухой, — подытожили авторы материала.

Ранее NEWS.ru писал, что в княжестве Лихтенштейн не исключили возможность второй волны пандемии COVID-19. Власти считают, что к ней может привести снятие ограничений на массовые мероприятия.