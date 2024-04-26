В Великобритании оценили риски заморозки конфликта на Украине Экс-глава МО Британии Уоллес выступил против заморозки конфликта на Украине

Конфликт на Украине нельзя замораживать, поскольку Россия может этим воспользоваться, поделился мнением бывший министр обороны Великобритании (2019-2023) Бен Уоллес в интервью агентству DPA. Так он прокомментировал предложение лидера фракции Социал-демократической партии Германии в Бундестаге Рольфа Мютцениха о замораживании конфликта.

Проблема с заморозкой заключается в том, что ее необходимо гарантировать. <...> Мы пытались это сделать, и украинцы сказали бы, что Великобритания, Америка, Германия и Франция не выполнили эту гарантию, — сказал он.

Уоллес отметил, что теперь Украина в обмен на замораживание могла бы потребовать членства в НАТО. Отвечая на вопрос, может ли это быть жизнеспособным решением, Уоллес заявил, что не хочет брать на себя ответственность.

Я не хочу строить предположения о том, как будет выглядеть сделка. Украина должна это решить. Мы не воюем, — подчеркнул он.

При этом Уоллес добавил, что замораживание конфликта на Украине без достаточных гарантий безопасности приведет к усилению российских сил. По его мнению, страна сможет перевооружиться и продолжить военные действия.