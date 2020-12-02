Власти Великобритании оценили безопасность вакцины Pfizer и BioNTech

https://static.news.ru/photo/261e8256-3494-11eb-a8d4-fa163e074e61_660.jpg Фото: FrankHoemann/SVEN SIMON/Global Look Press

Вакцина от коронавируса производства Pfizer и BioNTech эффективна на 95%, заявил глава рабочей группы британской Комиссии по лекарственным средствам Мунир Пирмохамед.

Данные показывают, что вакцина на 95% эффективна во всех группах пациентов, независимо от возраста, пола, расы и страны проживания, — отметил Пирмохамед.

Он также добавил, что данная вакцина является двухкомпонентной, иммунная реакция организма на препарат возникает на 12-й день после приёма первой дозы. Что касается иммунитета — он формируется через семь дней после приёма второй дозы лекарства. Между введением доз должен пройти 21 день, передаёт РИА Новости.

Великобритания 2 декабря сертифицировала вакцину от COVID-19. Разрешение на использование получил препарат производства Pfizer и BioNTech. Прививка станет доступной на территории страны в течение следующей недели. Ожидается, что массовая вакцинация начнётся весной 2021 года.

В России в настоящее время зарегистрированы две вакцины от коронавируса — «Спутник V» (разработана в центре имени Гамалеи) и «ЭпиВакКорона» (создана специалистами центра «Вектор»). В ближайшее время должна быть зарегистрирована третья вакцина, разработанная Федеральным научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова. Кроме того, в центре «Вектор» начата работа ещё над тремя препаратами: на основе вируса гриппа A, вируса везикулярного стоматита и вируса кори. Еврокомиссия обещает максимально быстро принять все необходимые решения для допуска проверенных в Европейском агентстве по лекарственным средствам (ЕМА) вакцин от коронавирусной инфекции на рынок ЕС.

Ранее NEWS.ru писал, что завод по производству российской вакцины против COVID-19 планируется построить в Казахстане, заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев в ходе онлайн-саммита ОДКБ.