В Великобритании объяснили, какие действия Киева сыграют на руку Путину The Times: удары ВСУ по целям на территории России сыграют на руку Путину

Фото: МО Украины

Каждая попытка Вооруженных сил Украины атаковать территорию России расширяет разногласия между Киевом и странами Запада, которые оказывают ему военную помощь, пишет британская газета The Sunday Times. В публикации говорится, что это может сыграть президенту России Владимиру Путину на руку.

Связи между Западом и Украиной ослабевают, поскольку службы безопасности США и Великобритании опасаются отсутствия прозрачности Киева в отношении своих планов. По их мнению, стратегия проведения атак Киева на Россию может сыграть на руку Путину, — считают авторы текста.

Отсутствие реформ и перестановок в Службе безопасности Украины (СБУ) также вызывает у западных союзников Киева обеспокоенность. Один из собеседников издания из числа европейских дипломатов пояснил, что опасения связаны с риском, что украинская спецслужба «никогда не получит должного демократического пересмотра». Тем не менее он отметил, что все внимание ведомства направлено на обеспечение внутренней безопасности во время конфликта.

Ранее председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук заявил, что руководители стран Евросоюза совершили ошибку, когда серьезно отнеслись к высказываниям американского «геронтократа» Джо Байдена и «украинского комика» Владимира Зеленского. По его словам, ситуация на Украине отклонилась от плана ЕС, о чем свидетельствует призыв премьер-министра Венгрии Виктора Орбана создать в Европе план Б в вопросе поддержки Киева.