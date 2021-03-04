В Великобритании обнаружен ещё один опасный штамм коронавируса

https://static.news.ru/photo/b93438be-8374-11ea-ade3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Igor Petyx / Ipa/Keystone Press Agency/Global Look Press

Новый мутировавший штамм коронавируса обнаружили специалисты в Великобритании. Об этом сообщает газета The Mirror.

Новый штамм имеет сходство с южноафриканским и бразильским вариантами мутации. Сообщается о 16 заболевших. Все они изолированы, их социальные контакты отслеживаются.

СМИ отмечает, что новая мутация пока не получила официального названия.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в Австралии выявили российский штамм коронавируса.